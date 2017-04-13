Показ фильма о локнянской девушке-сапере организует псковская библиотека 15 апреля

17:59, 13 апреля 2017, ПАИ

15 апреля в 14:00 в конференц-зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, дом 2, 2 этаж) состоится очередное заседание киноклуба, на котором покажут художественный фильм «О тех, кого помню и люблю».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, одна из героинь повести и фильма – реальная девушка Валентина Корнева, уроженка Локнянского района. Она родилась в деревне Калистово, в 1942 году добровольно ушла в армию, в саперный батальон, погибла в 1944 году при выполнении боевого задания.

Фильм был снят на киностудии «Ленфильм» в 1973 году режиссёрами Анатолием Вехотко и Наталией Трощенко по мотивам документальной повести Петра Заводчикова о девушках-саперах. Драма, основанная на реальных событиях Великой Отечественной войны, рассказывает о шести девушках — бойцах женского саперного батальона и их строгом командире Васильеве.

В ролях: Валерий Золотухин, Екатерина Васильева, Евгения Сабельникова, Виолетта Жухимович, Надежда Карпушина, Людмила Старицына, Виктория Федорова, Артем Иноземцев, Дагун Омаев, Александр Кавалеров, Майя Булгакова, Сергей Дрейден, Эрнст Романов, Зинаида Воркуль.