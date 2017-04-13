Игорь Сиротин: Опыт внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» будет востребован другими партиями

18:12, 13 апреля 2017, ПАИ

Опыт внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» будет востребован другими партиями, заявил руководитель псковского регионального исполкома партии «Единая Россия» Игорь Сиротин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии.

По словам Игоря Сиротина, присутствующие на дебатах убеждаются в открытости, прозрачности хода предварительного голосования и равной конкурентной борьбы между кандидатами. Внутрипартийное предварительное голосование на основе таких критериев, как открытость, конкурентоспособность и легитимность, руководитель регионального исполкома назвал актуальным, смелым и жизненно необходимым шагом.

«Мы не только обеспечили свободный допуск СМИ на все стадии процедуры предварительного голосования, но и активно их приглашаем, оперативно предоставляем необходимую информацию. Действующие депутаты Псковской городской Думы, в том числе и я, не то, что согласились, а взяли обязательство принимать участие в дебатных площадках, встречаться с населением, выражать своё мнение и позицию по тем проблемам, которые волнуют жителей Пскова. Мы не уходим от борьбы, а на равных оппонируем с другими кандидатами. Уверен, что опыт проведения предварительного голосования партии обязательно будет востребован и представителями других политических платформ», - отметил Игорь Сиротин.

Мнение Игоря Сиротина, как отметили в пресс-службе партии, подтверждают итоги интернет-опроса на тему предварительного голосования, который на портале Erudit.Media запустила «Единая Россия». Более 5 тысяч человек уже успели ответить на вопросы, касающиеся их представлений о предварительном голосовании и ожиданий от его проведения.

О необходимости всем партиям присоединиться к инициативе проведения перед выборами собственного предварительного голосования заявили 51,2% респондентов, они уверены, что это самый эффективный способ избрать во власть лучших. При этом ещё 37% считают, что вводить подобную процедуру должны все партии, которые смогут обеспечить конкурентность и открытость данной процедуры. Не знают, что такое «предварительное голосование», 3,2% участников опроса.

На вопрос, «в чём состоит главная ценность предварительного голосования», большинство ответили, что главное – это конкурентность процесса, возможность выбрать лучших. Четверть опрошенных полагают, что благодаря праймериз смогут узнать больше об актуальной проблематике своего региона. 17% отмечают, что через встречи с кандидатами можно довести до них «наказы», с которыми те пойдут во власть. Полная открытость процедуры для кандидатов и избирателей привлекает 14,7% участников опроса, 12,2% планируют благодаря предварительному голосованию углубить свои знания о деятельности «Единой России».

«Мы проводили этот опрос для того, чтобы узнать, какой запрос есть в обществе по предварительному голосованию, какие форматы и темы интересуют людей. Не зря «Единая Россия» призывает все политические партии проводить предварительное голосование и выбирать кандидатов не в закрытых кабинетах, а спрашивать у самих людей – кого они хотят видеть во власти. Так, более половины опрошенных считают, что праймериз – это самый эффективный способ избрать во власть лучших. Мы и дальше планируем активно развивать различные форматы онлайн-коммуникации. В первую очередь, это необходимо для того, чтобы привлечь в дискуссию молодежь, которая является активным пользователем интернета, различных социальных сетей и сервисов», – сообщил заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Также больше половины респондентов планируют смотреть дебаты кандидатов предварительного голосования. При этом 24,7% из них хотят увидеть происходящее вживую, чуть больше – 28,3% полагаются на онлайн-трансляцию. На первое место по важности тем для дебатов люди поставили качество образования (1306 респондентов). В тройку приоритетных тем также вошли вопросы ЖКХ и жилищной политики (1305 голосов) и доступность качественных медицинских услуг (441 голос).

Напомним, прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно. Полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru. Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. «Единая Россия» пока единственная партия, которая проводит предварительное голосование.

Отметим, что темы, по которым проводятся дебаты, поддержаны жителями Пскова. Свои пожелания по этому вопросу они оставляют во время интернет-голосования в группах «Единой России» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

Все дебаты можно наблюдать в онлайн режиме на сайте «Одноклассники» и на сайте «Предварительного голосования». График мероприятий представлен на сайте псковского регионального отделения партии.