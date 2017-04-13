Презентация книги о Екатерине Гениевой пройдёт на «Русском Западе» в Пскове

18:28, 13 апреля 2017, ПАИ

18 апреля в 11:00 в рамках XIV Международного книжного форума «Русский Запад» в Пскове состоятся презентации издательского проекта «Иностранке – 95» и книги «Феномен Катя», которые проведёт кандидат исторических наук, доцент Центра изучения религий РГГУ, советник генерального директора по региональному сотрудничеству Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино (Москва) Алексей Юдин.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской области научной библиотеки, книга «Феномен Катя» посвящена директору «Иностранки». В 1972 году Екатерина Гениева (1946 - 2015) начала работать в Библиотеке иностранной литературы, в 1993 году она ее возглавила и оставалась на этом посту до самой смерти, в целом проработав во ВГБИЛ 43 года. «В эти годы библиотека превратилась в центр культурной жизни, в ней открылось множество отделов и иностранных культурных центров», - отметили организаторы презентации.

Екатерина Гениева была одним из ведущих специалистов по зарубежной литературе, автором статей и комментариев, посвященных творчеству Чарльза Диккенса, Джейн Остин, Шарлотты и Эмили Бронте, Джеймса Джойса, Вирджинии Вулф, Сьюзен Хилл и других авторов. Она также являлась обладателем множества отечественных и иностранных наград, в том числе ордена Почетного легиона и Британской империи. Кроме того, Екатерина Гениева входила в состав редколлегий журналов «Иностранная литература» и «Знамя», в редакционные советы и коллегии журналов и газет «Детская литература», «Библиотека», «Русская мысль», в руководство культурных программ института «Открытое общество» (Фонд Сороса), была вице-президентом Международной федерации библиотек.

Екатерина Гениева неоднократно бывала в Псковской областной универсальной научной библиотеке, являлась идейным вдохновителем многих библиотечных проектов. Она преподнесла в дар библиотеке коллекцию репродукций картин художника-авангардиста Казимира Малевича.

В книге «Феномен Катя» собраны воспоминания и впечатления от встреч с ней ее духовника, протоиерея Александра Борисова, педагога и общественного деятеля Евгения Ямбурга, писателя Людмилы Улицкой, главного редактора журнала «Иностранная литература» Александра Ливерганта.