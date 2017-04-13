Курсанты псковской академии ФСИН встретились с бойцами отряда «Зубр»

18:25, 13 апреля 2017, ПАИ

Курсанты псковской академии ФСИН встретились с бойцами отряда «Зубр». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского филиала академии ФСИН России.

Оперуполномоченные штурмовых подразделений отдела специального назначения УФСИН России по Псковской области рассказали курсантам о несении службы в спецназе и требованиях, предъявляемых к сотрудникам «Зубр».

Встречу для курсантов-членов научного кружка кафедры уголовно-правовых дисциплин организовал её доцент Сергей Шатов. «Курсанты – будущие работники уголовно-исполнительной системы, и им необходимо получать знания не только от преподавателей образовательной организации, но и от практических сотрудников, которые ежедневно сталкиваются с ситуациями, требующими от них особого внимания, скорости реакций и оперативности в решении поставленных задач», – отметил Сергей Шатов.

Сотрудники спецназа рассказали курсантам о нормативно-правовом регулировании своей профессиональной деятельности, задачах, функциях и структуре отделов специального назначения, традициях службы, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу и действующим сотрудникам, раскрыли правовые основы и условия правомерности применения оружия, специальных средств и физической силы в ходе реализации функций по обеспечению безопасности в учреждениях УИС.

Кроме того, курсанты узнали об особенностях пресечения противоправной деятельности в местах лишения свободы, проблемах защиты прав и законных интересов сотрудников УИС, а также о важности качественного юридического образования и необходимости комплексного подхода в подготовке сотрудников современных подразделений специального назначения.