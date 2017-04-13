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Общество

Фильм «Кто будет моим мужем?» увидят псковичи 26 апреля

С 24 по 30 апреля в Пскове в проекте «Молоко и Сено» покажут лучшие фильмы международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Как сообщили Псковскому агентству информации в проекте, 26 апреля в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области представят фильм Дарьи Хреновой «Кто будет моим мужем?»

Начало кинопоказа - в 19:00. Стоимость билета – 150 рублей (в продаже всего 50 штук). Билеты можно приобрести в кассе Псковского драмтеатра.

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