Фильм «Кто будет моим мужем?» увидят псковичи 26 апреля

18:32, 13 апреля 2017, ПАИ

С 24 по 30 апреля в Пскове в проекте «Молоко и Сено» покажут лучшие фильмы международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Как сообщили Псковскому агентству информации в проекте, 26 апреля в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области представят фильм Дарьи Хреновой «Кто будет моим мужем?»

Начало кинопоказа - в 19:00. Стоимость билета – 150 рублей (в продаже всего 50 штук). Билеты можно приобрести в кассе Псковского драмтеатра.