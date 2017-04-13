Выставка Невинных откроется в псковской галерее «ДАР»
20 апреля в 18:30 в псковской галерее «ДАР» откроется выставка «О вечном и обычном». Об этом Псковскому агентству информации сообщила арт-директор художественной галереи Ольга Кошелькова.
В экспозиции будут представлены работы семьи художников из Калуги - Эли, Бориса и Елизаветы Невинных.
Борис Невинный - автор миниатюрных скульптур из металла, Эля Невинная – керамист, уже 20 лет она является художником-сценографом и художник по костюмам в калужском драматическом театре. Елизавета Невинная – живописец и график.