0
20:21
Памятник Александру Солженицыну появится в Москве
14:47
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
12:20
С молитвы начнется Пасхальный фестиваль в Пскове
10:55
Святой запаса
15:45
Ансамблю «Сказ» из Пскова исполняется 40 лет
12:02
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
17:52
Живее всех живых
Еще новости
Культура

Выставка Невинных откроется в псковской галерее «ДАР»

20 апреля в 18:30 в псковской галерее «ДАР» откроется выставка «О вечном и обычном». Об этом Псковскому агентству информации сообщила арт-директор художественной галереи Ольга Кошелькова.

В экспозиции будут представлены работы семьи художников из Калуги - Эли, Бориса и Елизаветы Невинных.

Борис Невинный - автор миниатюрных скульптур из металла, Эля Невинная – керамист, уже 20 лет она является художником-сценографом и художник по костюмам в калужском драматическом театре. Елизавета Невинная – живописец и график.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Памятник Александру Солженицыну появится в Москве
13 апреля 2017
Памятник Александру Солженицыну появится в Москве
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
13 апреля 2017
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
С молитвы начнется Пасхальный фестиваль в Пскове
13 апреля 2017
С молитвы начнется Пасхальный фестиваль в Пскове 2
Ансамблю «Сказ» из Пскова исполняется 40 лет
11 апреля 2017
Ансамблю «Сказ» из Пскова исполняется 40 лет 1
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
11 апреля 2017
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор
10 апреля 2017
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор 1
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
08 апреля 2017
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
Научные чтения «Библиотека в усадьбе» проведёт Пушкинский заповедник
05 апреля 2017
Научные чтения «Библиотека в усадьбе» проведёт Пушкинский заповедник

Идет загрузка...