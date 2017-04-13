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Общество

Великая пятница наступила для православных христиан

14 апреля для православных христиан наступила Великая Пятница – пятый день Страстной недели, который посвящен воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста его тела и погребения. Об этом сообщает calend.ru. 

Богослужение Великой пятницы посвящено воспоминанию спасительных для христиан страстей и крестной смерти Иисуса Христа. В течение дня евангельское повествование об этих событиях прочитывается трижды: на утрене читаются последовательно 12 евангельских отрывков (Двенадцать Евангелий), в хронологическом порядке рассказывающих о событиях пятницы; на Великих часах отдельно читаются повествования от каждого из четырёх евангелистов; на Великой вечерне о событиях пятницы рассказывается в одном продолжительном составном Евангелии. 

Литургия в этот день не совершается, чем подчёркивается исключительность и этого дня, и жертвы Христа на Голгофе. Исключение составляют случаи совпадения Благовещения и Страстной пятницы — в этом случае положено служить литургию Иоанна Златоуста. На вечерне выносится плащаница и поётся особый канон «О распятии Господа». Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа в гробу. 

По уставу верующие в течение Великой пятницы воздерживаются от принятия пищи. Вечером принято ставить опару для пасхальных куличей. Печь куличи следует в субботу, как и красить яйца - считается, что пятничные куличи и яйца быстро портятся, а субботние долго хранятся.

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