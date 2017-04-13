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Общество

В псковской роте ППС появились вакансии

УМВД России по городу Пскову приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации, на службу в отдельную роту патрульно-постовой службы полиции на должности полицейского, полицейского-водителя и полицейского кинолога. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. 

Граждане, претендующие на должность кинолога, должны иметь специальную подготовку и документ о кинологическом образовании, полученном в системе РКФ, заверенный нотариально или кинологической организацией. 

Заработная плата - от 20 тысяч рублей, обеспечивается материальная помощь к отпуску. Предоставляются все социальные льготы: льготная выслуга лет (20 лет с учётом службы в Вооруженных силах), пенсионное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание, возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД России. 

По вопросам трудоустройства можно обращаться по адресу: город Псков, улица Новгородская (район «Любятово»), дом 7, кабинет 32, телефон: 29-25-73. 

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