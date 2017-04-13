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Общество

Устранение слизней в квартире великолучанки проконтролирует «Единая Россия»

Местный исполком Великолукского отделения партии «Единая Россия» поставил на контроль ремонт жилого помещения жительницы Великих Лук, в квартире которой завелись слизни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Великолучанка Ольга Максимова обратилась за помощью в городскую администрацию. В доказательство женщина принесла с собой в банке 25 слизней, собранных накануне вечером. По её словам, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации по инфраструктуре города Юрий Власюк обещал решить проблему в ближайшее время и предложил ей прислать машину золы для борьбы со слизнями. Однако в течение нескольких дней великолучанка, являющаяся инвалидом и воспитывающая двухлетнего сына, обещанной помощи так и не получила.

Получив информацию о сложившейся ситуации, руководитель исполкома Великолукского местного отделения «Единой России» Татьяна Астахова сделала официальный запрос чиновникам. Согласно полученному ответу от МУ «УЖКХ администрации города Великие Луки» уже разработан План мероприятий по устранению слизней к квартире № 1 по улице К. Либкнехта, 22. Он предусматривает ремонт полов, выполнение отмостки по всему периметру здания. Работы планируется закончить до конца мая.

Татьяна Астахова отметила, что местное отделение партии возьмёт на контроль решение проблемы жительницы Великих Лук и будет постоянно мониторить ситуацию.

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