Единый день экологических знаний проведёт псковская библиотека

20:02, 13 апреля 2017, ПАИ

14 апреля в Псковской областной библиотеке пройдет Единый день экологических знаний, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.

В 11:00 в актовом зале (1 этаж) сотрудники Государственного природного заказника «Ремдовский» и Национального парка «Себежский» проведут экологический урок, посвященный 100-летию заповедной системы в России, виртуальный тур в национальный парк «Себежский» и открытие выставки «Флора и фауна Национального парка».

В отделе гуманитарной литературы (3 этаж) в это же время состоится эколого-просветительская программа ко Дню земли «Дом, в котором мы живем», подготовленная сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области.

В 12:30 сотрудники Государственного Полистовского заповедника организуют презентацию-игру «Знакомство с Полистовским заповедником».

Участниками Единого дня экологических знаний в библиотеке станут студенты ПсковГУ и учащиеся 8 и 10 классов СОШ № 24 им. Л. И. Малякова города Пскова.

Напомним, что 2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий и проводится в соответствии с Указом президента в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

Вход на мероприятия свободный. Телефон для справок: 72-84-16.