Руководитель псковской инспекции труда обменяется опытом с коллегами в Сочи

20:12, 13 апреля 2017, ПАИ

Руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области Геннадий Иойлев принимает участие в III Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ), которая проходит с 10 по 14 апреля в Сочи. Как сообщили Псковскому агентству информации в инспекции, на этой площадке обсуждается спектр вопросов сферы охраны труда, сохранения здоровья работников, улучшения условий труда.

С первого дня Недели охраны труда свою работу начали 30 залов площадью 25 тысяч метров, 161 мероприятие посетили 10 тысяч участников. Площадь выставки - 6,5 тысяч метров. В рамках мероприятий специалисты друг делятся друг с другом опытом существующих российских практик, уже прошли дискуссии Роструда, МАИТ и МОТ, обсуждалось совершенствование работы инспекций труда, их развитие. В первый день ВНОТ также состоялась конференция Регионального альянса инспекций труда стран-участников СНГ и Монголии, открылся Молодежный форум. Впервые проведено заседание Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, был организован мастер-класс о приёмах и методах экстренных мер в критических ситуациях, прошли показательные учения МЧС России.

«Я вижу задачу на ближайшие годы в том, чтобы укрепить первоначальное звено – инспекторов и улучшить качество их работы», - заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов. В работе Всероссийской недели охраны труда также приняла участие вице-премьер Ольга Голодец, министр труда Максим Топилин выступил на пленарном заседании, а замминистра Григорий Лекарев сообщил, что в 2016 году общее количество несчастных случаев на производстве снизилось на 7%.