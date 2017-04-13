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Общество

Стартовал приём заявок на конкурс проектов в поддержку пожилых людей

13 апреля начался приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе социальных проектов в поддержку пожилых людей «Активное поколение», который реализует Региональная благотворительная организация «Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, конкурс направлен на поддержку проектов, направленных на оказание необходимой помощи пожилым людям и на вовлечение их в активную общественную деятельность. Внимание уделяется проектам некоммерческих организаций и инициативных групп граждан, прежде всего, в малых городах и сёлах России, где более половины местного населения – люди преклонного возраста.

Программа реализуется с 2012 года, за это время поддержаны 572 проекта более чем в 30 регионах России. Конкурс «Активное поколение» является частью масштабной программы Фонда Тимченко «Старшее поколение», которая направлена на комплексное решение проблем пожилых людей и создание возможностей для активного долголетия в России.

Заявки на конкурс «Активное поколение» принимаются до 17:00 22 мая, их необходимо направлять на grants@ngo-garant.ru.Форму заявки можно получить у регионального оператора конкурса – РБОО «Архангельский Центр социальных технологий «Гарант». Все заявки пройдут конкурсный отбор, а список победителей конкурса будет опубликован на сайте регионального оператора.

Максимальный размер гранта для юридических лиц и органов ТОС составит 150 тыс. рублей, для инициативных групп  - 25 тыс. рублей.
Результаты конкурсного отбора будут объявлены после 15 июня. Сроки реализации проектов - с 1 июля по 31 января.

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