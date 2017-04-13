Памятник Александру Солженицыну появится в Москве

20:21, 13 апреля 2017, ПАИ

Памятник писателю Александру Солженицыну появится на улице его имени в районе Таганки в Москве. Как сообщает interfax.ru, такое решение приняли 13 апреля члены Комиссии по монументальному искусству при Московской городской Думе.

С соответствующим предложением в комиссию обратился директор Дома русского зарубежья имени Солженицына. Монумент будет установлен в сквере между домами 11 и 13 по улице Солженицына (бывшая Большая Коммунистическая) недалеко от Дома русского зарубежья, который носит имя писателя, на Верхней Радищевской улице. Проектированием памятника займётся министерство культуры РФ, а его изготовлением, установкой и благоустройством прилегающей территории - Русский благотворительный фонд Солженицына. Планируется провести открытый творческий конкурс на проект памятника, а его открытие состоится в 2018 году, когда исполнится100 лет со дня рождения писателя.

Напомним, Александр Соженицын (1918 — 2008) - русский писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. В 1970 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Александр Солженицын был диссидентом, в течение нескольких десятилетий активно выступавшим против коммунистических идей, политического строя СССР и политики его властей. Помимо художественных литературных произведений, затрагивающих, как правило, острые общественно-политические вопросы, получил широкую известность своими художественно-публицистическими произведениями по истории России XIX-XX веков.