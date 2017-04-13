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Общество

Первый канал отказался транслировать «Евровидение - 2017»

Первый канал отказался транслировать конкурс «Евровидение -2017» в связи с ситуацией вокруг Юлии Самойловой, которая должна была представить Россию на сцене в Киеве (Украина). Такое заявление прозвучало в вечернем выпуске новостей Первого канала.

Ведущий сообщил, что 13 апреля было получено письмо от Европейского вещательного союза (ЕВС), в котором говорится о невозможности урегулирования вопроса об участии Юлии Самойловой в конкурсе в Киеве. При этом ЕВС ссылается на решение спецслужб Украины.

«Первый канал считает отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его является попытка политизировать конкурс, целью которой на протяжении его 62-летней истории было объединение людей», - пояснил ведущий. По его словам, ЕВС по-прежнему предлагает вариант удаленного участия Юлии Самойловой в «Евровидении», либо её замену на другого участника, но Первый канал считает оба варианта неприемлемыми. 

Отметим, ранее от трансляции конкурса отказалась Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

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