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Общество

Независимую оценку пожарного риска внедряют в Псковской области сотрудники МЧС

В Главном управлении МЧС России по Псковской области публично обсудили правоприменительную практику контрольно-надзорной деятельности за I квартал. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, целью мероприятия была реализация информационной политики по работе с предпринимательским сообществом, повышение их грамотности в области пожарной безопасности и защиты прав предпринимателей, развитие механизмов открытости.

В обсуждении приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Аркадий Мурылев, заместитель председателя Государственно-правового комитета администрации области Галина Тронина, а также представители Торгово-промышленной палаты, регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России», областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», Псковского отделения «Россоюзспас».

Участникам презентовали анализ правоприменительной практики органов надзорной деятельности за I квартал 2017 года. «Снижение уровня государственного регулирования является одним из приоритетов деятельности МЧС России», - отметил начальник Главного управления Валерий Филимонов. По его словам, с 2014 года Министерство ведет активную работу по снижению избыточной административной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства и повышению доли профилактических мероприятий в общем объёме контрольно-надзорной деятельности. Неотъемлемой частью проводимой работы является оптимизация количества проверок в отношении объектов за счет внедрения механизмов независимой оценки пожарного риска.

Подобные встречи будут проводиться регулярно с приглашением инспекторов, предпринимателей, представителей власти, деловых кругов и общественных объединений, журналистов.

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