Сын дновского пристава выиграл путевку в детский центр на Чёрном море

21:55, 13 апреля 2017, ПАИ

Сын Дновского судебного пристава выиграл путёвку во Всероссийский детский центр «Орленок» на Черном море, где с 30 мая по 19 июня будет работать тематическая смена для 100 детей, ставших участниками и победителями конкурса «Юный правозащитник». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, конкурс организовала Федеральная служба судебных приставов для детей работников ведомства.

Конкурс, который проводится с 2005 года, призван выявить детей, увлекающихся юриспруденцией и историей права, а также привлечь внимание подростков к деятельности государственной структуры, в которой проходят службу их матери или отцы. Управление ФССП России по Псковской области в этому году отправило в Москву работы двух детей, чьи родители работают в отделах судебных приставов Дновского и Дедовичского, а также Невельского и Усвятского районов. Изучив почти 200 работ, жюри присудило второе место во второй возрастной группе Владимиру Кондратьеву из Дно.

Его мать, Марина Кондратьева, несет государственную гражданскую службу в ОСП Дновского и Дедовичского районов, она судебный пристав-исполнитель.

Для участия в конкурсе, ученик 8 класса Дновской гимназии Владимир Кондратьев представил письменную работу на тему «Права детей – защита государства». Он будет награжден дипломом, подарком, а также путевкой в «Орленок».