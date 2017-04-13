0
21:41
«Псковавиа» примет участие в создании нового регионального самолёта
18:34
Заморозки до -5 градусов ожидаются предстоящей ночью в Псковской области
18:17
Сертификат от «Ресторанного партнёра» могут выиграть участники Праздника псковского пирога
17:10
Ситуацию с обманутыми покупателями квартир через «Строй-СА» Александр Котов предложил обсудить на парламентском часе
17:02
Топ-10 лучших школ составили в Псковской области
16:00
ТОП-10 самых дорогих маленьких квартир Пскова: фантастические запросы и где они обитают
14:47
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
Еще новости
Общество

Сын дновского пристава выиграл путевку в детский центр на Чёрном море

Сын Дновского судебного пристава выиграл путёвку во Всероссийский детский центр «Орленок» на Черном море, где с 30 мая по 19 июня будет работать тематическая смена для 100 детей, ставших участниками и победителями конкурса «Юный правозащитник». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, конкурс организовала Федеральная служба судебных приставов для детей работников ведомства.

Конкурс, который проводится с 2005 года, призван выявить детей, увлекающихся юриспруденцией и историей права, а также привлечь внимание подростков к деятельности государственной структуры, в которой проходят службу их матери или отцы. Управление ФССП России по Псковской области в этому году отправило в Москву работы двух детей, чьи родители работают в отделах судебных приставов Дновского и Дедовичского, а также Невельского и Усвятского районов. Изучив почти 200 работ, жюри присудило второе место во второй возрастной группе Владимиру Кондратьеву из Дно.

Его мать, Марина Кондратьева, несет государственную гражданскую службу в ОСП Дновского и Дедовичского районов, она судебный пристав-исполнитель.

Для участия в конкурсе, ученик 8 класса Дновской гимназии Владимир Кондратьев представил письменную работу на тему «Права детей – защита государства». Он будет награжден дипломом, подарком, а также путевкой в «Орленок».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Псковавиа» примет участие в создании нового регионального самолёта
13 апреля 2017
«Псковавиа» примет участие в создании нового регионального самолёта
Заморозки до -5 градусов ожидаются предстоящей ночью в Псковской области
13 апреля 2017
Заморозки до -5 градусов ожидаются предстоящей ночью в Псковской области
Сертификат от «Ресторанного партнёра» могут выиграть участники Праздника псковского пирога
13 апреля 2017
Сертификат от «Ресторанного партнёра» могут выиграть участники Праздника псковского пирога
Ситуацию с обманутыми покупателями квартир через «Строй-СА» Александр Котов предложил обсудить на парламентском часе
13 апреля 2017
Ситуацию с обманутыми покупателями квартир через «Строй-СА» Александр Котов предложил обсудить на парламентском часе
Топ-10 лучших школ составили в Псковской области
13 апреля 2017
Топ-10 лучших школ составили в Псковской области 1
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
13 апреля 2017
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
Читатели ПАИ увидят цирк
13 апреля 2017
Читатели ПАИ увидят цирк
В Пскове появится кафе-дебаркадер
13 апреля 2017
В Пскове появится кафе-дебаркадер 8

Идет загрузка...