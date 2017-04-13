0
21:41
«Псковавиа» примет участие в создании нового регионального самолёта
18:34
Заморозки до -5 градусов ожидаются предстоящей ночью в Псковской области
18:17
Сертификат от «Ресторанного партнёра» могут выиграть участники Праздника псковского пирога
17:10
Ситуацию с обманутыми покупателями квартир через «Строй-СА» Александр Котов предложил обсудить на парламентском часе
17:02
Топ-10 лучших школ составили в Псковской области
16:00
ТОП-10 самых дорогих маленьких квартир Пскова: фантастические запросы и где они обитают
14:47
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
Еще новости
Общество

Заказчик и подрядчик отчитались о ходе строительства путепровода в Великих Луках

В Великих Луках состоялось очередное заседание членов общественной комиссии по вопросам строительства автодорожного путепровода через железную дорогу. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, представители заказчика и подрядчика одробно осветили ход работ на объекте, дали ответы на все возникшие у членов комиссии вопросы.

В настоящее время осуществляется армирование плиты перекрытия путепровода тоннельного типа, а также откосных крыльев тоннеля. Выполняется гидроизоляция подпорных стен основного путепровода, устраиваются деформационные швы между секциями монолитных стен. Также продолжается сборка металлоконструкций пролетного строения на стапеле, производится подготовка к надвижке и перенос коммуникаций.

Строительство ведется согласно графику производства работ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Псковавиа» примет участие в создании нового регионального самолёта
13 апреля 2017
«Псковавиа» примет участие в создании нового регионального самолёта
Заморозки до -5 градусов ожидаются предстоящей ночью в Псковской области
13 апреля 2017
Заморозки до -5 градусов ожидаются предстоящей ночью в Псковской области
Сертификат от «Ресторанного партнёра» могут выиграть участники Праздника псковского пирога
13 апреля 2017
Сертификат от «Ресторанного партнёра» могут выиграть участники Праздника псковского пирога
Ситуацию с обманутыми покупателями квартир через «Строй-СА» Александр Котов предложил обсудить на парламентском часе
13 апреля 2017
Ситуацию с обманутыми покупателями квартир через «Строй-СА» Александр Котов предложил обсудить на парламентском часе
Топ-10 лучших школ составили в Псковской области
13 апреля 2017
Топ-10 лучших школ составили в Псковской области 1
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
13 апреля 2017
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
Читатели ПАИ увидят цирк
13 апреля 2017
Читатели ПАИ увидят цирк
В Пскове появится кафе-дебаркадер
13 апреля 2017
В Пскове появится кафе-дебаркадер 8

Идет загрузка...