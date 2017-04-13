Заказчик и подрядчик отчитались о ходе строительства путепровода в Великих Луках

21:16, 13 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках состоялось очередное заседание членов общественной комиссии по вопросам строительства автодорожного путепровода через железную дорогу. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, представители заказчика и подрядчика одробно осветили ход работ на объекте, дали ответы на все возникшие у членов комиссии вопросы.

В настоящее время осуществляется армирование плиты перекрытия путепровода тоннельного типа, а также откосных крыльев тоннеля. Выполняется гидроизоляция подпорных стен основного путепровода, устраиваются деформационные швы между секциями монолитных стен. Также продолжается сборка металлоконструкций пролетного строения на стапеле, производится подготовка к надвижке и перенос коммуникаций.

Строительство ведется согласно графику производства работ.