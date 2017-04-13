Самосвал протаранил иномарку на пересечении Рижского и Западной в Пскове

21:30, 13 апреля 2017, ПАИ

В Пскове на пересечении Рижского проспекта и улицы Западной самосвал врезался в остановившуюся перед стоп-линией иномарку. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в результате ДТП у легкового автомобиля оказался сильно повреждён задний бампер.

Самосвал занимает две полосы, предусмотренные для движения в сторону центра города. Движение по Рижскому проспекту затруднено, так как транспортным средствам, которые едут со стороны телецентра, приходится объезжать затор по встречной полосе.

На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.