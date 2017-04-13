«Псковавиа» примет участие в создании нового регионального самолёта

21:41, 13 апреля 2017, ПАИ

12 апреля в Москве состоялось очередное заседание рабочей группы по реализации приоритетного проекта создания нового регионального самолета Ил 114-300 с участием «пилотного» перевозчика - авиакомпании «Псковавиа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

На встрече обсуждались ключевые параметры создаваемого воздушного судна на текущей и перспективной маршрутной сети авиакомпании. Специалисты объединенной авиастроительной корпорации, конструкторского бюро «Ильюшин», ОАО «Псковавиа» и государственной транспортной лизинговой компании подтвердили сроки выполнения совместных мероприятий по продвижению Ил 114-300 на рынок региональных пассажирских перевозок, а также подготовку и подписание соглашения первыми лицами на площадке авиасалона «Макс 2017».

Размах крыла самолёта составит 30 метров, длина - 26,87 метра, высота - 9,32 метра, длина пассажирской кабины - 18,93 метра, ширина салона - 2,64, а его высота - 1,92 метра. Объём пассажирской кабины будет равен 76 кубометрам. Крейсерская скорость самолета будет достигать 500 км/ч, дальность полёта с вместимостью 64 пассажира - 1900 км, с вместимостью 52 пассажира - 2300 км, с максимальным запасом топлива - 4800 км, с установкой дополнительного топливного бака - 5600 км. Максимальная высота полёта - 7600 метров.