Минстрой предложил субсидировать регионы, перешедшие на новую схему обращения с ТКО

22:11, 13 апреля 2017, ПАИ

Минстрой России предложил предоставлять субсидии регионам, перешедшим на новую систему обращения с отходами. Как сообщается на сайте ведомства, предложение озвучил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главный жилищный инспектор Андрей Чибис в рамках круглого стола о реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления», который прошел в Совете Федерации 13 апреля.

В этом году производители и импортеры, которые сами не утилизируют отходы от товаров после утраты ими потребительских свойств, впервые перечислят в федеральный бюджет экологический взнос. Эти средства будут направляться на модернизацию инфраструктуры обращения с отходами. Распределяться деньги будут решением Правительства РФ.

«Один из самых сложных вопросов — как замотивировать регионы к переходу на новую систему обращения с отходами уже в 2017 году. Мы предполагаем, что приоритетное финансирование станет хорошим стимулом», - отметил Андрей Чибис. Он добавил, что выделенные средства, в том числе, могут быть использованы регионом для строительства новых полигонов или заводов по обработке твердых коммунальных отходов, что снизит нагрузку на тариф.

Замминистра сказал, что уже четыре региона выбрали регионального оператора, пятый субъект - город Севастополь - объявил конкурс. Порядка 35 субъектов заявили, что до конца 2017 года запустят все процессы перехода на новую систему обращения с ТКО.

Андрей Чибис также рассказал, что сейчас в стране действуют порядка 30 мусороперерабатывающих комплексов, которые в большинстве своем не уступают западным аналогам. «Важно эти примеры тиражировать, — считает замглавы Минстроя. – Более того, зарубежные партнеры проявляют интерес к работе на российском рынке и в части запуска совместных производств, и в качестве оператора».