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Происшествия

Неизвестный предмет взорвался в руках у подростка в Петербурге

13 апреля Санкт-Петербурге в Василеостровском районе произошел взрыв. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 18:40 на проспекте Кима, 4 у молодого человека в руках оказался неустановленный предмет, который взорвался.

В результате происшествия подросток пострадал и был госпитализирован.

На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает ТАСС, пострадавший получил травмы обеих рук, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

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