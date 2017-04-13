Неизвестный предмет взорвался в руках у подростка в Петербурге

22:17, 13 апреля 2017, ПАИ

13 апреля Санкт-Петербурге в Василеостровском районе произошел взрыв. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 18:40 на проспекте Кима, 4 у молодого человека в руках оказался неустановленный предмет, который взорвался.

В результате происшествия подросток пострадал и был госпитализирован.

На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает ТАСС, пострадавший получил травмы обеих рук, его состояние оценивается как крайне тяжелое.