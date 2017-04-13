Псковская транспортная прокуратура нашла нарушения в работе туроператора из Балашихи

22:25, 13 апреля 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства при перевозке организованных групп детей железнодорожным транспортом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Так, организатор поездки ООО «СМАРТ СТУДИЯ» (туроператор из Балашихи) не направило в органы Роспотребнадзора информацию по установленной форме о планируемых сроках поездки детей (в марте) в пассажирском поезде. Кроме того, у несовершеннолетних не имелось медицинских справок об отсутствии контактов с инфекционными больными.

В связи с этим Псковская транспортная прокуратура внесла генеральному директору ООО «СМАРТ СТУДИЯ» представление. Ход его рассмотрения и устранения нарушений находится на контроле.