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Общество

Разрешить полицейским вскрывать машины предложил глава думского комитета по безопасности

В Госдуму внесен законопроект, наделяющий сотрудников полиции правом осуществлять вскрытие транспортного средства в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность. Соответствующий документ размещен 12 апреля в электронной базе Госдумы, пишет РИА Новости. 

Законопроект, направленный на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, подготовили глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый зам Эрнест Валеев. В случае принятия документа стражи порядка смогут вскрывать машины при нахождении в них младенца без присмотра, а также если в автомобиле заблокировался преступник. Также авторы законопроекта предлагают разрешить полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления. «Для сохранения баланса интересов государства и гражданского общества» предлагается обязать полицию информировать собственника земельного участка о проникновении, если оно было осуществлено в его отсутствие, а о каждом факте проникновения в жилое помещение нужно будет уведомлять прокурора и суд.

Законопроект также даст полицейским право проводить осмотр граждан, находящихся при них вещей, транспортных средств и перевозимых грузов для предупреждения провоза предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен, в том числе во время оцепления. 

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