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Общество

Ограничение движение будет введено на участках трассы Петербург - Псков 14 апреля

14 апреля на трассе Санкт-Петербург — Псков — Невель — граница с Белоруссией будет ограничено движение из-за ремонта дорог. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

Движение в сторону Пскова будет затруднено на участке с 254 по 269 км трассы в деревнях Мараморочка и Подборовье Стругокрасненского района, в сторону Петербурга - на 269-270 км в Подборовье. Участки откроют для проезда в 17:00.

Кроме того, на участке км  358+216 продолжается текущий ремонт моста через реку Синюю, а на км 522+176 - ремонт моста через реку Плиссу. Организовано круглосуточное реверсивное движение по одной полосе проезжей части при помощи светофорного регулирования, ремонтные работы завершатся 15 ноября.

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