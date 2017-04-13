Ограничение движение будет введено на участках трассы Петербург - Псков 14 апреля

22:53, 13 апреля 2017, ПАИ

14 апреля на трассе Санкт-Петербург — Псков — Невель — граница с Белоруссией будет ограничено движение из-за ремонта дорог. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

Движение в сторону Пскова будет затруднено на участке с 254 по 269 км трассы в деревнях Мараморочка и Подборовье Стругокрасненского района, в сторону Петербурга - на 269-270 км в Подборовье. Участки откроют для проезда в 17:00.

Кроме того, на участке км 358+216 продолжается текущий ремонт моста через реку Синюю, а на км 522+176 - ремонт моста через реку Плиссу. Организовано круглосуточное реверсивное движение по одной полосе проезжей части при помощи светофорного регулирования, ремонтные работы завершатся 15 ноября.