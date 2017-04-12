Подготовка спортивного резерва в Псковской области стала темой межрегиональной конференции

23:00, 13 апреля 2017, ПАИ

11 апреля в Пскове состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы нормативно-правового, финансово-экономического и организационно-методического обеспечения подготовки спортивного резерва в условиях модернизации». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

В конференции приняли участие более 70 специалистов, в том числе главы пдминистраций муниципальных районов и городских округов Псковской области, работники сферы физической культуры и спорта, образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку и реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, главные тренеры спортивных сборных команд региона. Также в работе конференции участвовали представители Управления по физической культуре и спорту администрации Великого Новгорода.

Перед слушателями выступили эксперты Федерального центра подготовки спортивного резерва: начальник методического отдела организационно-методического управления Елена Сандакова, главный специалист правового отдела организационно-методического управления Виктор Гуменский, главный специалист сектора финансового сопровождения организационно-методического управления Екатерина Белоусова, главный специалист сектора координации и консультирования организационно-методического управления Екатерина Горчакова, инструкторы-методисты Юлия Четвергова и Ирина Матвеева.

С приветственным словом к участникам обратился председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин. В своем выступлении он поблагодарил собравшихся, отдельно отметив делегацию Новгородских коллег: «Абсолютно уверен, что вопросы, рассматриваемые на конференции, являются актуальными и в Новгородской области, поэтому коллеги с большим интересом откликнулись и сегодня в серьезном представительском составе принимают участие в мероприятии».

«Сегодня федеральной стратегией определены четкие шаги по модернизации системы подготовки спортивного резерва. На уровне нашего субъекта разработан план мероприятий по преобразованию государственных (муниципальных) детско-юношеских спортивных школ, находящихся в ведении спорта, и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации спортивной подготовки с одновременным переходом на спортивную подготовку. Однако, остается много вопросов, касающихся как нормативного-правового так и финансово-экономического обеспечения», – заметил Иван Штылин.

Он рассказал, что в приказе Минспорта России определены типы организаций, основной задачей которых является подготовка спортивного резерва: спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва, региональные центры спортивной подготовки, центры олимпийской подготовки, училища олимпийского резерва. Учредителями этих организаций являются органы управления в сфере физической культуры и спорта. Детско-юношеские спортивные школы, центры дополнительного образования, иные типы учреждений, ориентированные на спортивно-массовую работу и отбор спортивно одаренных детей, останутся в ведении органов управления образования.

"Я надеюсь, что в результате последовательных и слаженных действий нам удастся преодолеть проблемы межведомственного взаимодействия и создать в Псковской области действенную систему подготовки спортивного резерва", - добавил председатель спорткомитета. Он также поблагодарил коллег из Федерального центра подготовки спортивного резерва за то, что они откликнулись на предложение Псковской области провести конференцию по данной тематике для всех, "кто сегодня работает во благо развития физической культуры и спорта". "Мне очень хотелось бы, чтобы наша сегодняшняя конференция прошла в хорошей рабочей атмосфере и по ее итогам были приняты очень важные решения», - сказал Иван Штылин.

На конференции были рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, особенности перехода на нормативно-подушевое финансирование при оказании государственных услуг по спортивной подготовке, комплекс мероприятий по переводу учреждений дополнительного образования в организации спортивной подготовки, обсуждались вопросы взаимодействия с Министерством образования и науки Российской Федерации, вопросы внедрения профессиональных стандартов в организации, осуществляющие спортподготовку, меры по социальной защите специалистов сферы физической культуры и спорта и их совершенствование, был представлен подробный анализ системы подготовки спортивного резерва в Северо-Западном федеральном округе и Псковской области.

Завершилось мероприятие работой круглого стола, на котором эксперты Федерального центра подготовки спортивного резерва ответили на многочисленные вопросы присутствующих.