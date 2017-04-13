Рейды по дискотекам и чердакам прошли в Псковском районе

23:11, 13 апреля 2017, ПАИ

С 3 февраля по 13 апреля на территории Псковского района состоялась оперативно-профилактическая операция «Лидер», направленная на предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, а также выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.

В операцию включились все субъекты профилактики Псковского района, в том числе специалисты учреждений образования, районного Центра социального обслуживания, Территориального отдела Управления социальной защиты, инспекторы по делам не совершеннолетних и сотрудники местного центра культуры. Координатором профилактической операции являлась комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Псковского района, которая обеспечивала межведомственное взаимодействие для согласованности действий.

В период проведения операции «Лидер» инспекторы ПДН проверили места массового пребывания молодежи (дискотеки), а также посетили несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. Особое внимание уделялось выявлению безнадзорных детей. Участники рейдовых мероприятий также посетили автовокзалы, парки, чердаки, теплотрассы, заброшенные строения, спортивные площадки, общежития. С несовершеннолетними провели профилактические беседы на темы «Права детей», «Административная и уголовная ответственность», «Ответственность за свои поступки», «Правонарушения и юридическая ответственность».

В результате проверочных мероприятий за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к ответственности привлечены 8 законных представителей, составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.