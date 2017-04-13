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Общество

Спиртовые ароматизаторы решено вывести из розничной продажи

Министерство финансов РФ разработало запрет на продажу в розницу содержащих спирт ароматизаторов и добавок. Об этом пишет газета «Известия».

Экстренные меры были вызваны тем, что после запрета лекарственных спиртовых настоек из-за массового отравления «Боярышником» на 150% увеличился спрос на подобную пищевую продукцию.

«Запрет розничной продажи пищевой спиртосодержащей продукции связан с тем, что она очень часто используется в качестве суррогатного алкоголя по достаточно дешевым ценам», —рассказали в Минфине.

Поправки Минфина в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» уже прошли первое чтение в Госдуме и до конца апреля будут доработаны для второго чтения.

Запрет коснется лишь розницы, кондитерские комбинаты и прочие предприятия по-прежнему смогут приобретать спиртосодержащую продукцию.
В некоторых регионах под видом пищевых добавок пытаются сбывать спиртосодержащие жидкости, отметили в Роспотребнадзоре.

«По сути, это тот же спирт, но производители позиционируют его как пищевую добавку, например, для пропитки тортов, обходя акцизы и продавая ниже минимальной розничной цены», — сообщил представитель ведомства.

По мнению главы Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, лишение спиртосодержащей продукции законного статуса проблему полностью не решит, так производство и употребление таких суррогатов алкоголя просто перейдет на нелегальное положение.

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