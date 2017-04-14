Четверть российских семей пренебрегают материнским капиталом

08:41, 14 апреля 2017, ПАИ

Выплаты за рождение детей оказались не востребованы в среднем примерно у 25% российских семей. Об этом пишет газета «Известия».

Например, в 2014 году доля незаинтересованных в маткапитале составила 27%. Эксперты объяснили, с чем связаны такие большие показатели. По их словам, за маткапиталом после рождения третьего ребенка родители не обращаются, если получили его после рождения второго, и так поступают многие. Однако и после рождения второго ребенка значительная часть матерей не пользуется этим правом.

В Росстате видят два возможных объяснения: либо положенная сумма незначительна для получателя, либо не подходят способы, которыми она может быть потрачена. При этом представитель пресс-службы ведомства заметил, что после решения выплачивать часть маткапитала наличными, количество обращений заметно выросло.

Другие эксперты называют среди причин бюрократические трудности, связанные с оформлением маткапитала. «Для оформления маткапитала и в 2013, и в 2014, и даже в 2015 году необходимо было лично обратиться в территориальные подразделения ПФР или (при наличии МФЦ) по месту регистрации или фактического проживания. Это звучит несложно для жителей крупных городов, у которых такие учреждения, как правило, находятся чаще всего в шаговой доступности, однако далеко не всегда это просто сделать жителям регионов», — сказала член Адвокатской палаты Москвы Елена Лузанова.

Также юрист не исключает, что граждане не обладают доступом к подробной информации о том, как реализовать свое право на материнский капитал. Часть населения не осведомлена даже о самой программе, считает ведущий инвестиционный консультант УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский.