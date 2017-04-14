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Спорт

«Спортивные старты» провели псковские студенты в интеграционных мастерских

«Спортивные старты», приуроченные к Всемирному дню здоровья, провели в производственно-интеграционных мастерских им. В. П. Шмитца студенты Псковского колледжа искусств им. Римского-Корсакова. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, в мероприятиях приняли участие студенты 2-го курса специальности «Социально-культурная деятельность», участники творческого студенческого объединения «ДЕБЮТ».

Преподаватель колледжа искусств Снежана Власова рассказала, что спортивно-развлекательная игра состоялась для освоения учащимися колледжа социокультурных оздоровительных технологий, а также реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Четыре команды участников под руководством ведущих Михаила Захарова и Софьи Лукьяновой должны были пройти 10 различных эстафет: «Составь спортивный девиз», «Палочки-выручалочки», «Бег с мячом», «Скафандр», «Эрудит-знаток спорта», «Перекати поле», «Гонка мячей», «Канатоходец», «Попади в цель», «Конкурс для болельщиков». После стартов участники команд и болельщики получили грамоты за активное участие в соревнованиях и шоколадные медали.

Директор мастерских Вячеслав Сукманов поблагодарил всех участников и болельщиков игры за проявленную активность, оптимизм, а также выразил благодарность судьям за их объективность.

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