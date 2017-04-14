Псковский митрополит Евсевий призвал достойно носить имя православного христианина

09:04, 14 апреля 2017, ПАИ

13 апреля, накануне Великой Пятницы Страстной седмицы, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.

«Постараемся же после причащения не оскорблять нашего Господа, как сопричастники его тела и крови, как сопричастники его страданий, а затем Бог даст и воскресения его. Будем достойно носить, прежде всего, имя православного христианина, быть достойными чадами Божиими, укрепляясь молитвой, словом Божиим, терпением здесь, на земле, для жизни вечной вместе со святыми. Божией милости, Божией крепости! С принятием Святых Христовых Тайн!» - обратился к прихожанам владыка.

В тот же день епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Тихоновском соборе города Великие Луки.