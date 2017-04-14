Регистры больных ВИЧ и туберкулезом будут вести в регионах

11:04, 14 апреля 2017, ПАИ

Минздрав России займется ведением федеральных регистров лиц, инфицированных ВИЧ и туберкулезом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства.

В настоящее время утверждены правила ведения этого регистра. «Это необходимо для формирования и ведения федеральных и региональных персонифицированных баз данных о лицах, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и лицах, больных туберкулёзом, в целях организации оказания им медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами», - отмечается в документе.

Органы государственной власти субъектов РФ будут вести региональные сегменты федеральных регистров и представлять содержащиеся в них сведения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.