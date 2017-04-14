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Общество

Представители юридической клиники проконсультировали осуждённых себежской колонии

Представители юридической клиники проконсультировали осужденных исправительной колонии №6 в Сосновом Бору Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На выездном мероприятии представители юридической клиники из числа курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России по главе с доцентом кафедры гражданско-правовых дисциплин Андреем Щербаковым провели консультации с осужденными по вопросам правового характера.

Круг затронутых тем касался разъяснений по условно-досрочному освобождению, порядку и условиям отбывания наказания, погашению исковой задолженности, получению гражданства, а также возможностях бытового и трудового устройства после освобождения.

Всем обратившимся даны квалифицированные ответы в виде устных и письменных рекомендаций.

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