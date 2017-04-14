Управление автодорог Псковской области заказало почти 1,5 тысячи тонн битума
Управление автомобильных дорог Псковской области заказало почти 1,5 тысячи тонн нефтяного дорожного битума. На сайте госзакупок объявлены акционы на поставку асфальтоподобного материала.
Максимальная цена одного контракта составляет порядка 13,8 млн рублей. Это средства бюджета региона, на которые планируется приобрести 838 тонн битума.
Еще примерно 10,6 млн рублей предусмотрены в рамках внебюджетной деятельности Управления на закупку 642 тонн битума.
Срок поставки — до 30 июня. Исполнителю контракта необходимо будет доставить товар до баз заказчика в Подборовье Псковского района, Кареселку Опочецкого района и Рытово Бежаницкого района.