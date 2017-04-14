0
11:59
Состоялась первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Псков – 2017»
10:51
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию
09:57
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова
09:37
Спасти, нельзя пройти мимо
22:53
Ограничение движение будет введено на участках трассы Петербург - Псков 14 апреля
21:41
«Псковавиа» примет участие в создании нового регионального самолёта
18:34
Заморозки до -5 градусов ожидаются предстоящей ночью в Псковской области
Еще новости
Общество

Управление автодорог Псковской области заказало почти 1,5 тысячи тонн битума

Управление автомобильных дорог Псковской области заказало почти 1,5 тысячи тонн нефтяного дорожного битума. На сайте госзакупок объявлены акционы на поставку асфальтоподобного материала.

Максимальная цена одного контракта составляет порядка 13,8 млн рублей. Это средства бюджета региона, на которые планируется приобрести 838 тонн битума.

Еще примерно 10,6 млн рублей предусмотрены в рамках внебюджетной деятельности Управления на закупку 642 тонн битума.

Срок поставки — до 30 июня. Исполнителю контракта необходимо будет доставить товар до баз заказчика в Подборовье Псковского района, Кареселку Опочецкого района и Рытово Бежаницкого района.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Состоялась первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Псков – 2017»
14 апреля 2017
Состоялась первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Псков – 2017» 2
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию
14 апреля 2017
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию 5
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова
14 апреля 2017
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова
Ограничение движение будет введено на участках трассы Петербург - Псков 14 апреля
13 апреля 2017
Ограничение движение будет введено на участках трассы Петербург - Псков 14 апреля 1
«Псковавиа» примет участие в создании нового регионального самолёта
13 апреля 2017
«Псковавиа» примет участие в создании нового регионального самолёта
Заморозки до -5 градусов ожидаются предстоящей ночью в Псковской области
13 апреля 2017
Заморозки до -5 градусов ожидаются предстоящей ночью в Псковской области
Сертификат от «Ресторанного партнёра» могут выиграть участники Праздника псковского пирога
13 апреля 2017
Сертификат от «Ресторанного партнёра» могут выиграть участники Праздника псковского пирога
Ситуацию с обманутыми покупателями квартир через «Строй-СА» Александр Котов предложил обсудить на парламентском часе
13 апреля 2017
Ситуацию с обманутыми покупателями квартир через «Строй-СА» Александр Котов предложил обсудить на парламентском часе

Идет загрузка...