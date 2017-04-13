20 апреля на малой сцене Псковского театра драмы покажут новую поэтическую программу в честь Северянина

09:41, 14 апреля 2017, ПАИ

20 апреля на малой сцене Псковского театра драмы покажут новую поэтическую программу, посвященную одному из самых неординарных поэтов «серебряного века» Игорю Северянину. Об этом Псковскому агентств уинформации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

К 130-летию поэта актриса труппы драмтеатра Ирина Смирнова подготовила поэтический моноспектакль. В постановке прозвучат ранние произведения Северянина. "Работа носит название «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин». Но стоит отметить, что это не просто поэтический вечер, это спектакль, где тексты экстравагантного поэта и талантливая актерская игра гармонично переплетаются с музыкой, проекциями и световыми эффектами", - уточнили в пресс-службе.

Игорь Северянин (большую часть литературной деятельности автор предпочитал написание Игорь-Северянин) родился 4 (16) мая 1887 года в Санкт-Петербурге. Настоящее имя — Игорь Васильевич Лотарёв.

Игоря Северянина называют одним из самых удивительных, скандальных и модных поэтов «серебряного века». Сам себя Северянин называл гением, а поклонники провозгласили его «королем поэтов». Он всегда шел своей дорогой, изобретая литературный стиль, поэтические термины и образы. Он шокировал эгоистичностью, восхищал вычурностью и музыкальностью своего стиха.

Билеты на премьеру уже в продаже. Их можно приобрести на сайте театра или в кассе на улице Пушкина, 13.