20 апреля на малой сцене Псковского театра драмы покажут новую поэтическую программу в честь Северянина
20 апреля на малой сцене Псковского театра драмы покажут новую поэтическую программу, посвященную одному из самых неординарных поэтов «серебряного века» Игорю Северянину. Об этом Псковскому агентств уинформации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.
К 130-летию поэта актриса труппы драмтеатра Ирина Смирнова подготовила поэтический моноспектакль. В постановке прозвучат ранние произведения Северянина. "Работа носит название «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин». Но стоит отметить, что это не просто поэтический вечер, это спектакль, где тексты экстравагантного поэта и талантливая актерская игра гармонично переплетаются с музыкой, проекциями и световыми эффектами", - уточнили в пресс-службе.
Игорь Северянин (большую часть литературной деятельности автор предпочитал написание Игорь-Северянин) родился 4 (16) мая 1887 года в Санкт-Петербурге. Настоящее имя — Игорь Васильевич Лотарёв.
Игоря Северянина называют одним из самых удивительных, скандальных и модных поэтов «серебряного века». Сам себя Северянин называл гением, а поклонники провозгласили его «королем поэтов». Он всегда шел своей дорогой, изобретая литературный стиль, поэтические термины и образы. Он шокировал эгоистичностью, восхищал вычурностью и музыкальностью своего стиха.
Билеты на премьеру уже в продаже. Их можно приобрести на сайте театра или в кассе на улице Пушкина, 13.