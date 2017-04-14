Европейский вещательный союз заявил об официальном отказе России от участия в «Евровидении-2017»

10:05, 14 апреля 2017, ПАИ

Европейский вещательный союз заявил об официальном отказе России от участия в международном конкурсе «Евровидение-2017», который в этом году пройдёт в Киеве. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на ЕВС.

Напомним, Россия выбрала для участия в «Евровидении-2017» певицу Самойлову с песней «Flame is Burning». Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. 22 марта Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезжать в страну в течение трёх лет как незаконно посетившей Крым.

После этого Европейский вещательный союз предложил России принять участие в «Евровидении-2017» через спутник, либо заменить артиста. Однако, оба предложения были отклонены российским Первым каналом, который к тому же отказался транслировать конкурс.

«Это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели», - подчеркивается в заявлении ЕВС.