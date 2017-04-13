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Уничтожившая хлев соперницы жительница Гдовского района предстанет перед судом

61-летняя жительница Гдовского района предстанет перед судом за умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 23 ноября 2016 года обвиняемая, приревновав своего мужчину к другой женщине, подожгла принадлежащий последней хлев. В результате возгорания  потерпевшей был причинен материальный ущерб в размере более 100 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Гдовский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 167 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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