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Общество

На принудительную госпитализацию направили больную туберкулёзом жительницу Гдовского района

23-летнюю жительницу Гдовского района направили на принудительную госпитализацию в противотуберкулезный диспансер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании было установлено, что девушка, проживающая в деревне Луневщина Гдовского района, имея диагноз «Инфильтративный туберкулез легких в фазе распада МБТ (+)», умышленно уклоняется от лечения, чем создает реальную угрозу не только своему здоровью, но и здоровью окружающих ее лиц.

В связи с этим Гдовский районный суд удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора района о принудительной госпитализации девушки для обязательного обследования и лечения.

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