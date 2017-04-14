На необходимости обсуждения с жителями регионов программ благоустройства настаивает «Единая Россия»

10:36, 14 апреля 2017, ПАИ

Депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Городская среда» Александр Васильев выступил за широкое обсуждение с населением муниципальных программ благоустройства городской среды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

По словам Александра Васильева, общественное обсуждение программ благоустройства городской среды партия планирует проводить в регионах до 25 мая. «Данная дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда», - заявил он на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который проходил в Москве 10-11 апреля.

Уже сегодня на всех сайтах региональных отделений партии появилась функция – подать заявку на благоустройство городских территорий. Теперь любой желающий с помощью специальной формы может оставить пожелания по благоустройству своего города или двора. «Это необходимо для учёта мнения граждан, для открытости и контроля реализации программы. Напомню, что президент России Владимир Путин поставил задачу в своём послании обеспечить максимальное включение граждан в реализацию данного проекта, чтобы жители городов сами выбирали, каким будет их двор», - отметил Александр Васильев

Напомним, что на реализацию этого проекта в федеральном бюджете предусмотрено 20 млрд рублей, которые уже получили 72 региона. До 1 апреля субъекты РФ должны были опубликовать проекты муниципальных программ благоустройства городской среды для их общественного обсуждения. «Региональные координаторы партпроекта до 19 апреля проведут мониторинг и предоставят информацию о том, какие меры участия граждан прописаны в правилах региональных программ», - добавил Александр Васильев.

Население Пскова уже включилось в активное обсуждение благоустройства своих территорий, рассказал председатель общественного совета партийного проекта, член местного политсовета партии, депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров. На встрече с жителями дома № 16 а по улице Коммунальной, дома № 39 по улице Народной и дома № 5 на Конной ему поступило много пожеланий по проекту ремонта дворов, которые включены в план благоустройства территорий на 2017 год.

В этих встречах также приняли участие представители Управления городского хозяйства администрации города и управляющей организации. Жителей подробно ознакомили с проектно-сметной документацией по ремонту. Псковичи детально интересовались, как будет решена проблема водоотведения, где планируется установка мусорных контейнеров и разбивка клумб, а также будет ли увеличено число парковочных мест. При этом жители многоквартирных домов не против непосредственного участия в проводимых работах.

«Хочу поблагодарить псковичей за терпение и понимание. Жители многих городских дворов подолгу ждут благоустройства своей территории и вот, благодаря партийному проекту «Городская среда» решение давно назревшей проблемы переходит в практическую плоскость. Псковичи понимают, какой шанс преобразить свой двор им предоставляется, они проявляют активность, сами выходят с деловыми предложениями», - отметил Илья Комиссаров.

Напомним, что всего «Единая Россия» реализует 25 партийных проектов. В феврале президиум генсовета партии принял решение о начале реализации шести новых проектов: «Городская среда», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Здоровье – детям», «Школа грамотного потребителя». Теперь проекты ориентированы на исполнение указов президента РФ, задач, которые он ставит в посланиях Федеральному Собранию и реализацию предвыборной программы партии.