Двух повторно севших за руль пьяными водителей поймали псковские полицейские

10:30, 14 апреля 2017, ПАИ

В Пскове дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 13 апреля на Рижском проспекте 27-летний мужчина управлял ВАЗом в состоянии алкогольного опьянения, а у дома по Зональному шоссе полицейские остановили автомобиль «Шевроле Нива», за рулем которого находился нетрезвый 23-летний молодой человек. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года привлекаются к уголовной ответственности.