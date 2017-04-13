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Политика

Вакантное место в псковской Гордуме займёт Виктор Рулёв

Директор Псковского городского молодёжного центра, сторонник партии «Единая Россия» Виктор Рулёв на ближайшей сессии станет депутатом Псковской городской Думы. Как стало известно Псковскому агентству информации, он получит мандат, ставший вакантным после сложения депутатских полномочий Александром Самуйловым. 

Сам Виктор Рулёв отказался давать по этому поводу какие-либо комментарии и предложил дождаться внеочередной сессии Гордумы, которая намечена на 17 апреля.

На фото: Виктор Рулёв

Напомним, что полномочия Александра Самуйлова были прекращены на сессии Псковской городской Думы 27 марта. Ранее Александр Самуйлов переехал на работу в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. и с 10 января приступил к работе на посту руководителя регионального отделения сотового оператора МТС. 

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