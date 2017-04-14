Состоялась первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Псков – 2017»
Состоялась первая фотосессия участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса. На ней девушки представили в образах, созданных лучшими визажистами Пскова. Напомним, финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится в субботу, 27 мая, в 19:00 в Большом концертном зале областной филармонии.
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
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Фото: Татьяна Родина
Генеральный спонсор конкурса – профессиональная сеть студий загара SunSity, генеральный партнер конкурса – аквапарк «Акваполис», официальный спонсор - туристическое агентство CoralTravel на Некрасова, 6.
Официальный визажист конкурса - Виктория Марчук, официальный фотограф - Татьяна Родина, аккредитованное видео - студия Евгения Родина, стилисты проекта – лаборатория красоты MIZI.
Спонсоры: салон платьев «Klaid» на Октябрьском проспекте, 31; школа танцев Dance Family; сеть магазинов Glance, косметическая компания AVON; Josper Bar&Grill; спа-центр отеля Old Estate Hotel & SPA****; магазин «Заодно» на Коммунальной, 15б; клуб «S-Fitness»; ресторан «Инжир»; рекламное агентство «Креатив»; ТЦ «Максимус»; кондитерская «Бейкер Стрит»; NATA INN GRILL & DANCE, «Тиффани нейл бюро» в ТРК «Акваполис»; ТК «ПИК 60»; спортивный клуб «Супер-Фитнес»; оптовая база цветов в Корытово «Мир цветов»; «Рай цветов» на Ипподромной; санаторий «Хилово»; интерьерная фотостудия «Родина»; Био-ТВ.
Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, «Рен ТВ - Псков» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.
Информационную поддержку осуществляют Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда - Псков», радиостанции «Ради Дача» и «7 небо», телеканалы СТС, «Пятница», «ТВ-3».