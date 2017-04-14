Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию

10:51, 14 апреля 2017, ПАИ

Примерно через три недели кафе-дебаркадер, появившееся в районе бывшего речного порта в Пскове, будет готово к открытию. Об этом Псковскому агентству информации сообщил его владелец.

При этом, как собственник отметил, когда работы будут завершены, сам он эксплуатировать объект не собирается, а намерен сдать его в аренду.

Как рассказала ПАИ архитектор Галина Тютюнникова, которая в 2015 году презентовала проект первого в городе кафе на плаву, изначально там предлагалось поставить баржу, но это не представлялось возможным. В результате был подготовлен проект заведения общественного питания, стилизованного под корабль, который одобрили эксперты. Его автором, как уточнила собеседница агентства, стал архитектор Алексей Красильников. На вопрос соответствует ли появившийся дебаркадер проекту, Галина Тютюнникова ответить затруднилась, поскольку его еще не видела.

В свою очередь в пресс-службе муниципалитета подчеркнули, что собственник получил разрешение на размещение объекта. В региональном управлении МЧС сообщили, что по линии Государственной инспекции по маломерным судам нарушений тоже нет.