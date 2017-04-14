Псковичка заняла пятое место на чемпионате России по боксу среди женщин

11:11, 14 апреля 2017, ПАИ

Псковичка Татьяна Козырева приняла участие в чемпионате России по боксу среди женщин, который прошёл с 3 по 9 апреля в посёлке Покровское Московской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, в за победу боролись 167 спортсменок из различных регионов России.

В весовой категории до 48 кг псковичка провела два боя и заняла 5 место, одержав победу над спортсменкой из Санкт-Петербурга Яной Денисовой. В борьбе за выход в полуфинал соревнований Татьяна Козырева проиграла спортсменке из Московской области Екатерине Пальцевой.

Татьяна Козырева занимается в Центре спортивной подготовки Псковской области под руководством Александра Беха, Романа Веселова и Алексея Орлова.