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Спорт

Псковичка заняла пятое место на чемпионате России по боксу среди женщин

Псковичка Татьяна Козырева приняла участие в чемпионате России по боксу среди женщин, который прошёл с 3 по 9 апреля в посёлке Покровское Московской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, в за победу боролись 167 спортсменок из различных регионов России. 

В весовой категории до 48 кг псковичка провела два боя и заняла 5 место, одержав победу над спортсменкой из Санкт-Петербурга Яной Денисовой. В борьбе за выход в полуфинал соревнований Татьяна Козырева проиграла спортсменке из Московской области Екатерине Пальцевой.

Татьяна Козырева занимается в Центре спортивной подготовки Псковской области под руководством Александра Беха, Романа Веселова и Алексея Орлова.

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