0
12:14
Псковский боксёр Артур Акавов будет драться с «Сумасшедшим» в Аризоне
17:01
Поступили первые заявки на участие в VIII этапе Кубка России - ралли «Голубе озёра»
14:27
Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
17:13
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:24
Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля
14:48
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер
15:07
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
Еще новости
Спорт

Псковские волейболистки одержали победу в Чемпионате области

Псковички одержали победу в финальных играх Чемпионата области по волейболу среди женских команд, которые прошли в спорткомплексе Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

Второе место завоевали спортсменки из Великих Лук, третье -  из Псковского района. Четвёртыми стали невельские волейболистки, пятыми – себежские, шестыми – пустошкинские, седьмыми – локнянские, восьмыми – палкинские.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский боксёр Артур Акавов будет драться с «Сумасшедшим» в Аризоне
14 апреля 2017
Псковский боксёр Артур Акавов будет драться с «Сумасшедшим» в Аризоне
Поступили первые заявки на участие в VIII этапе Кубка России - ралли «Голубе озёра»
12 апреля 2017
Поступили первые заявки на участие в VIII этапе Кубка России - ралли «Голубе озёра»
Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
12 апреля 2017
Стартовала регистрация участников спортивного праздника «СлингоРогейн – 2017»
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 апреля 2017
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля
05 апреля 2017
Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер
05 апреля 2017
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер 13
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
04 апреля 2017
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
03 апреля 2017
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»

Идет загрузка...