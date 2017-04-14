Псковские волейболистки одержали победу в Чемпионате области
Псковички одержали победу в финальных играх Чемпионата области по волейболу среди женских команд, которые прошли в спорткомплексе Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.
Второе место завоевали спортсменки из Великих Лук, третье - из Псковского района. Четвёртыми стали невельские волейболистки, пятыми – себежские, шестыми – пустошкинские, седьмыми – локнянские, восьмыми – палкинские.