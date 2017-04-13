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Взломщик из Великих Лук на три года отправится в колонию

25-летний взломщик из Великих Лук на три года отправится в колонию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в октябре 2016 года мужчина взломал замок на входной двери и проник в дом  пенсионерки по улице Гражданской в Великих Луках. Отсюда он похитил цифровой телевизионный приемник и мобильный телефон. В конце октября этот мужчина совершил еще и угон мотоцикла от дома на улице Глинки. Ущерб для потерпевших составил более 30 тысяч рублей.

Суд  приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на три года.

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