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Общество

ПАИ отправит в цирк Александра Митрофанова

Счастливым обладателем пригласительного билета на шоу-программу цирка-шапито «Крокус», которая состоится 15 апреля в 16:00 в Пскове на стадионе «Машиностроитель», по итогом конкурса на сайте Псковского агентства информации стал Александр Митрофанов.

 

Напомним, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было вступить в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться постом, посвященным его проведению. Победитель был определен из числа участников с помощью «генератора случайных чисел», - специального приложения для «ВКонтакте» Random.app.

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