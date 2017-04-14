ПАИ отправит в цирк Александра Митрофанова

15:11, 14 апреля 2017, ПАИ

Счастливым обладателем пригласительного билета на шоу-программу цирка-шапито «Крокус», которая состоится 15 апреля в 16:00 в Пскове на стадионе «Машиностроитель», по итогом конкурса на сайте Псковского агентства информации стал Александр Митрофанов.

Напомним, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было вступить в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться постом, посвященным его проведению. Победитель был определен из числа участников с помощью «генератора случайных чисел», - специального приложения для «ВКонтакте» Random.app.