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Дачных воров поймали в Плюсском и Псковском районах

В Псковском и Плюсском районах полиция установила местных жителей, подозреваемых в  кражах имущества из дачных домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в селе Середка Псковского района из дачного дома по улице Мясницкой, принадлежащего жительнице Санкт-Петербурга, путем выставления оконной рамы были украдены газовый баллон с редуктором, бензопила и посуда. Причиненный ущерб превысил 15 тысяч рублей. В данном преступлении подозревается ранее судимый 28-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

А в деревне Заполье Плюсского  района из дачного дома по улице Ленинградской  злоумышленник, разбив оконное стекло, похитил телевизионный ресивер и другое имущество, после чего скрылся. Личность подозреваемого стражи порядка установили, им оказался 30-летний  мужчина. В ходе обыска похищенное обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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