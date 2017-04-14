Определены победители совместного конкурса ПАИ и псковской филармонии

15:13, 14 апреля 2017, ПАИ

Подведены итоги конкурса, который Псковское агентство информации и Псковская областная филармония проводили в преддверии 43-го Фестиваля русской музыки в Пскове 21-26 апреля. Победителями стали пользователи с именами Катюня Максимова, Вереск Граф и Valentina Gush.

Напомним, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было вступить в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться постом, посвященным его проведению. Победители были определены из числа участников с помощью «генератора случайных чисел», - специального приложения для «ВКонтакте» Random.app.

Они получат по 2 билета на любое из следующих событий фестиваля по их выбору: гала-концерт с участием симфонического оркестра Псковской филармонии и сводного хора Псковской области (21 апреля), опера «Не только любовь» в постановке «Санктъ-Петербургъ Опера» (22 апреля), концерт группы «Калинов Мост» (23 апреля), выступление «Трио Старостина» (24 апреля).

С полной программой Фестиваля русской музыки в Пскове можно ознакомиться здесь>>