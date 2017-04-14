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Экономика

Зелёный лук, томаты и киви не попали в Псковскую область из Белоруссии

13 апреля в фитосанитарном контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запретили ввоз из Белоруссии партии плодоовощной продукции: зелёного лука, томатов и киви. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Общий вес партии составил 0,173 тонны. Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата.

Запрещенную к ввозу на территорию РФ подкарантинную продукцию вернули на сопредельную территорию. Владельца груза привлекли к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.2 КоАП РФ.

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