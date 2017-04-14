Псковский боксёр Артур Акавов будет драться с «Сумасшедшим» в Аризоне

12:14, 14 апреля 2017, ПАИ

21 апреля в Аризоне (США) псковский боксёр Артур Акавов проведёт рейтинговый бой с американским боксёром мексиканского происхождения 26-летним Хосе Эрнандесом. Об этом пскович сообщил Псковскому агентству информации.

В начале следующей недели Артур Акавов планирует вылететь в США. «Надо провести рейтинговый бой, выиграть его, чтобы закрыть недоразумение с британцем, которое случилось в Шотландии, и потом уже будем смотреть какой хороший титульный бой можно провести», - уточнил боксёр.

Отметим, что Хосе Эрнандес живёт и тренируется в штате Техас, так же как и пскович выступает в лёгком весе, имеет кличку «Сумасшедший».