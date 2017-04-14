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Псковский боксёр Артур Акавов будет драться с «Сумасшедшим» в Аризоне

21 апреля в Аризоне (США) псковский боксёр Артур Акавов проведёт рейтинговый бой с американским боксёром мексиканского происхождения 26-летним Хосе Эрнандесом. Об этом пскович сообщил Псковскому агентству информации.

На фото: Артур Акавов

В начале следующей недели Артур Акавов планирует вылететь в США. «Надо провести рейтинговый бой, выиграть его, чтобы закрыть недоразумение с британцем, которое случилось в Шотландии, и потом уже будем смотреть какой хороший титульный бой можно провести», - уточнил боксёр.

Отметим, что Хосе Эрнандес живёт и тренируется в штате Техас, так же как и пскович выступает в лёгком весе, имеет кличку «Сумасшедший».

На фото: Хосе Эрнандес

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